Vereadores de Anchieta são reprovados por quase 60% dos eleitores, aponta Ipeses
A atuação da Câmara Municipal de Anchieta é reprovada pela maior parte dos eleitores, conforme aponta pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada, nesta quarta-feira (4), pelo AQUINOTICIAS.COM.
O(a) Sr(a) aprova ou desaprova a atuação da Câmara Municipal de Vereadores de Anchieta?
Quando perguntados se aprovam ou desaprovam a atuação da Casa de Leis, 59,5% dos eleitores responderam que desaprovam o desempenho dos vereadores, enquanto apenas 20,5% aprovam. Outros 20,0% não souberam ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, o índice de desaprovação pode variar entre 54,6% e 64,4%. Já a aprovação, oscila entre 15,6% e 25,4%.
A pesquisa também avaliou a percepção dos eleitores sobre o papel fiscalizador dos vereadores em relação à administração municipal. Para 66,3% dos entrevistados, os parlamentares não estão fiscalizando corretamente o Poder Executivo.
Em sua opinião, os vereadores estão fiscalizando corretamente a administração municipal?
Apenas 15,6% acreditam que a fiscalização é feita de forma adequada, enquanto 18,0% não souberam ou não opinaram.
Aplicada a margem de erro, o percentual dos que avaliam negativamente a fiscalização varia entre 61,4% e 71,2%. Já a percepção positiva pode oscilar entre 10,7% e 20,5%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
