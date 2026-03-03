VÍDEO | Acidente em Cachoeiro deixa duas mulheres feridas; condutor fugiu do local
Moradores da região informaram à PRF que o condutor que fugiu após o acidente reside em uma casa próxima à rodovia.
Duas mulheres ficaram feridas em um grave acidente no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, uma motocicleta e um carro de passeio se envolveram na colisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o impacto, as duas mulheres caíram da moto. A PRF informou que o motorista do veículo cruzou a pista de forma irregular e colidiu com a motocicleta, que seguia pela via principal.
Leia também: PRF emite alerta sobre cratera na BR-262 em Brejetuba
O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O condutor do veículo fugiu após abandonar o carro em um terreno nas proximidades. Dentro do automóvel, a PRF encontrou cinco latas de cerveja geladas, três latões vazios e uma garrafa pequena de cachaça. Além disso, as equipes também localizaram dois celulares.
Moradores da região informaram à PRF que o condutor que fugiu após o acidente reside em uma casa próxima à rodovia.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726