VÍDEO | Acidente em Cachoeiro deixa duas mulheres feridas; condutor fugiu do local

Moradores da região informaram à PRF que o condutor que fugiu após o acidente reside em uma casa próxima à rodovia.

Duas mulheres ficaram feridas em um grave acidente no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, uma motocicleta e um carro de passeio se envolveram na colisão.

Com o impacto, as duas mulheres caíram da moto. A PRF informou que o motorista do veículo cruzou a pista de forma irregular e colidiu com a motocicleta, que seguia pela via principal.

O Samu prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

O condutor do veículo fugiu após abandonar o carro em um terreno nas proximidades. Dentro do automóvel, a PRF encontrou cinco latas de cerveja geladas, três latões vazios e uma garrafa pequena de cachaça. Além disso, as equipes também localizaram dois celulares.

Moradores da região informaram à PRF que o condutor que fugiu após o acidente reside em uma casa próxima à rodovia.

