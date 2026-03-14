VÍDEO | Briga em Jerônimo Monteiro termina com um morto e três feridos
Polícia Militar intervém em ocorrência envolvendo ferimentos por arma branca e detém um homem que veio a óbito após atendimento médico.
Uma briga em uma residência em Jerônimo Monteiro, na última sexta-feira (13), terminou com um morto e três feridos. Segundo testemunhas, os envolvidos estavam bebendo quando a confusão começou.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para averiguar uma ocorrência com várias vítimas de ferimentos por arma branca. Durante a abordagem, os militares encontraram um dos envolvidos impedindo uma das vítimas de receber socorro.
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Moradores ajudaram a conter o homem, em seguida os policias encaminharam o suspeito ao hospital do município. Contudo, ele morreu durante o atendimento médico. Outras duas vítimas também deram entrada no hospital, com ferimentos na cabeça e no rosto.
Durante a intervenção, os policiais sofreram lesões e tiveram contato com o sangue das vítimas, sendo informados de que uma das vítimas era soropositiva, o que exigiu a iniciação do protocolo de prevenção a contágio (PEP).
Uma conselheira tutelar esteve no local e retirou as crianças que estavam na residência.
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