VÍDEO | Colisão entre carro e carreta em Anchieta deixa dois feridos
Acidente ocorreu no km 363 da BR-101, e vítimas foram socorridas para o PA de Piúma.
Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente no km 363 da BR-101, em Anchieta, na tarde da última sexta-feira (13). ,Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações, a colisão envolveu uma carreta e um carro de passeio. Os dois feridos estavam no veículo menor.
Leia também: Homem é preso com submetralhadora e munições em Cachoeiro
De acordo com informações, as vítimas apresentaram ferimentos médios e, após o acidente, foram socorridas e encaminhadas ao Posto de Atendimento (PA) de Piúma para receber os cuidados médicos necessários.
Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726