Segurança

VÍDEO | Colisão entre carro e carreta em Anchieta deixa dois feridos

Acidente ocorreu no km 363 da BR-101, e vítimas foram socorridas para o PA de Piúma.

colisão entre carro e carreta em Anchieta
Foto: Redes Sociais

Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente no km 363 da BR-101, em Anchieta, na tarde da última sexta-feira (13). ,

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De acordo com informações, a colisão envolveu uma carreta e um carro de passeio. Os dois feridos estavam no veículo menor.

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De acordo com informações, as vítimas apresentaram ferimentos médios e, após o acidente, foram socorridas e encaminhadas ao Posto de Atendimento (PA) de Piúma para receber os cuidados médicos necessários.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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