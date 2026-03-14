VÍDEO | Colisão entre carro e carreta em Anchieta deixa dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas após um grave acidente no km 363 da BR-101, em Anchieta, na tarde da última sexta-feira (13). ,

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De acordo com informações, a colisão envolveu uma carreta e um carro de passeio. Os dois feridos estavam no veículo menor.

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De acordo com informações, as vítimas apresentaram ferimentos médios e, após o acidente, foram socorridas e encaminhadas ao Posto de Atendimento (PA) de Piúma para receber os cuidados médicos necessários.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.