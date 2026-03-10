Colisão entre carretas na BR 101 deixa um morto em Rio Novo do Sul
Acidente no km 390 da rodovia federal envolveu dois veículos de carga e provocou interdição parcial da pista durante atendimento das equipes.
Um acidente entre carretas na BR 101 resultou na morte de uma pessoa na manhã desta terça-feira (10), no município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu no quilômetro 390 da rodovia federal.
De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de atendimento, o acidente envolveu duas carretas que trafegavam pela rodovia. O chamado para atendimento da ocorrência ocorreu por volta das 10h01.
Logo após o acionamento, equipes de emergência seguiram até o local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários. A ocorrência permaneceu em andamento durante as primeiras horas após o acidente.
Segundo as informações iniciais, o impacto entre os veículos foi significativo. Como consequência, as equipes confirmaram um óbito ainda no local do acidente.
Além disso, as autoridades iniciaram o trabalho de isolamento da área para garantir a segurança dos profissionais e dos motoristas que trafegavam pela rodovia.
A BR 101 é uma das principais rotas logísticas do Espírito Santo. Por esse motivo, acidentes envolvendo veículos de carga podem provocar impactos no fluxo de veículos e no transporte de mercadorias.
Acidente entre carretas na BR 101
O acidente entre carretas na BR 101 exigiu a atuação de equipes especializadas no atendimento a ocorrências em rodovias. Os profissionais iniciaram procedimentos de segurança e avaliação da situação.
Inicialmente, as equipes realizaram a sinalização da via para evitar novos acidentes. Além disso, os agentes passaram a orientar os motoristas que trafegavam pelo trecho.
Em situações desse tipo, os profissionais também verificam possíveis riscos adicionais. Entre eles estão vazamento de combustível, instabilidade dos veículos ou danos à pista.
Enquanto isso, equipes responsáveis pela perícia técnica devem analisar as circunstâncias da colisão. A investigação busca identificar os fatores que contribuíram para o acidente.
Entre os aspectos avaliados estão as condições da pista, a dinâmica da colisão e as condições dos veículos envolvidos. Esses elementos são importantes para esclarecer o ocorrido.
Além disso, as autoridades responsáveis registram a ocorrência e coletam informações no local. Esses dados contribuem para a elaboração dos relatórios oficiais.
Durante o atendimento, os profissionais também organizam o fluxo de veículos na rodovia. Dependendo da situação, pode ocorrer interdição parcial ou total da pista.
Posteriormente, equipes especializadas realizam a remoção dos veículos envolvidos. Esse procedimento permite a liberação gradual do tráfego no trecho afetado.
Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade da vítima. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das análises iniciais.
Por fim, o caso segue sob apuração das autoridades responsáveis. As investigações devem esclarecer as causas do acidente entre carretas na BR 101 e eventuais responsabilidades.
