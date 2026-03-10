Colisão entre carretas na BR 101 deixa um morto em Rio Novo do Sul

Um acidente entre carretas na BR 101 resultou na morte de uma pessoa na manhã desta terça-feira (10), no município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu no quilômetro 390 da rodovia federal.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de atendimento, o acidente envolveu duas carretas que trafegavam pela rodovia. O chamado para atendimento da ocorrência ocorreu por volta das 10h01.

Logo após o acionamento, equipes de emergência seguiram até o local para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários. A ocorrência permaneceu em andamento durante as primeiras horas após o acidente.

Segundo as informações iniciais, o impacto entre os veículos foi significativo. Como consequência, as equipes confirmaram um óbito ainda no local do acidente.

Além disso, as autoridades iniciaram o trabalho de isolamento da área para garantir a segurança dos profissionais e dos motoristas que trafegavam pela rodovia.

A BR 101 é uma das principais rotas logísticas do Espírito Santo. Por esse motivo, acidentes envolvendo veículos de carga podem provocar impactos no fluxo de veículos e no transporte de mercadorias.

Acidente entre carretas na BR 101

O acidente entre carretas na BR 101 exigiu a atuação de equipes especializadas no atendimento a ocorrências em rodovias. Os profissionais iniciaram procedimentos de segurança e avaliação da situação.

Inicialmente, as equipes realizaram a sinalização da via para evitar novos acidentes. Além disso, os agentes passaram a orientar os motoristas que trafegavam pelo trecho.

Em situações desse tipo, os profissionais também verificam possíveis riscos adicionais. Entre eles estão vazamento de combustível, instabilidade dos veículos ou danos à pista.

Enquanto isso, equipes responsáveis pela perícia técnica devem analisar as circunstâncias da colisão. A investigação busca identificar os fatores que contribuíram para o acidente.

Entre os aspectos avaliados estão as condições da pista, a dinâmica da colisão e as condições dos veículos envolvidos. Esses elementos são importantes para esclarecer o ocorrido.

Além disso, as autoridades responsáveis registram a ocorrência e coletam informações no local. Esses dados contribuem para a elaboração dos relatórios oficiais.

Durante o atendimento, os profissionais também organizam o fluxo de veículos na rodovia. Dependendo da situação, pode ocorrer interdição parcial ou total da pista.

Posteriormente, equipes especializadas realizam a remoção dos veículos envolvidos. Esse procedimento permite a liberação gradual do tráfego no trecho afetado.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a identidade da vítima. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das análises iniciais.

Por fim, o caso segue sob apuração das autoridades responsáveis. As investigações devem esclarecer as causas do acidente entre carretas na BR 101 e eventuais responsabilidades.