VÍDEO | Chuva alaga rua em Cachoeiro e causa transtornos

A forte chuva registrada nesta terça-feira (10) provocou alagamentos em alguns pontos de Cachoeiro de Itapemirim.

Um dos locais atingidos foi a Rua Coronel Borges, no bairro Coronel Borges. A água se acumulou rapidamente na via e dificultou a passagem de veículos.

Por causa da situação, motoristas enfrentam congestionamento e precisam redobrar a atenção ao passar pelo local.

Além disso, o acúmulo de água causou transtornos para quem circulava pela rua, que é uma das principais vias do bairro.