Cidades

VÍDEO | Chuva alaga rua em Cachoeiro e causa transtornos

Água tomou conta da Rua Coronel Borges e causou transtornos para motoristas.

Chuva alaga rua em Cachoeiro
Foto: Freepik

A forte chuva registrada nesta terça-feira (10) provocou alagamentos em alguns pontos de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Um dos locais atingidos foi a Rua Coronel Borges, no bairro Coronel Borges. A água se acumulou rapidamente na via e dificultou a passagem de veículos.

Leia também: VÍDEO | Muniz Freire registra mais de 100 mm de chuva em menos de 1 hora

Por causa da situação, motoristas enfrentam congestionamento e precisam redobrar a atenção ao passar pelo local.

Além disso, o acúmulo de água causou transtornos para quem circulava pela rua, que é uma das principais vias do bairro.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimChuvas Fortes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por