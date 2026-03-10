VÍDEO | Chuva alaga rua em Cachoeiro e causa transtornos
Água tomou conta da Rua Coronel Borges e causou transtornos para motoristas.
A forte chuva registrada nesta terça-feira (10) provocou alagamentos em alguns pontos de Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Um dos locais atingidos foi a Rua Coronel Borges, no bairro Coronel Borges. A água se acumulou rapidamente na via e dificultou a passagem de veículos.
Leia também: VÍDEO | Muniz Freire registra mais de 100 mm de chuva em menos de 1 hora
Por causa da situação, motoristas enfrentam congestionamento e precisam redobrar a atenção ao passar pelo local.
Além disso, o acúmulo de água causou transtornos para quem circulava pela rua, que é uma das principais vias do bairro.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726