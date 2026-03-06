Loló, cocaína e maconha são apreendidos na “Fazendinha” em Cachoeiro

Uma ação policial registrada nesta quinta-feira (6) resultou na apreensão de entorpecentes e na condução de dois suspeitos na região conhecida como “Fazendinha”, localizada no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncias de moradores sobre a possível venda de drogas no local.

Os denunciantes preferiram não se identificar. Mesmo assim, forneceram características do suspeito e apontaram a área onde ocorreria o comércio de drogas.

Diante das informações, os agentes intensificaram o patrulhamento na região indicada. Além disso, a equipe contou com o apoio de uma viatura de supervisão para reforçar as diligências.

Ao chegar nas proximidades da área conhecida como “Fazendinha”, os policiais se posicionaram na Rua José Francisco dos Santos.

Do local, os agentes conseguiram observar a movimentação da Rua Ângelo Bressan, ponto já conhecido pelas autoridades por registros anteriores relacionados ao tráfico.

Durante a observação, os policiais identificaram um homem com as características descritas na denúncia. Ele estava acompanhado de outros três homens.

Em determinado momento, os agentes perceberam que o suspeito entrou em uma área de mata carregando uma sacola. Logo depois, ele retornou para a via, o que despertou ainda mais a suspeita da equipe.

Loló, cocaína e maconha

Após observarem a movimentação suspeita, os policiais realizaram a abordagem no local indicado. Durante a ação, um dos indivíduos fugiu. Entretanto, os agentes conseguiram abordar dois suspeitos que permaneceram na área.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com o principal suspeito R$ 246 em notas fracionadas e um frasco com substância semelhante a loló.

Com o segundo abordado, os agentes localizaram R$ 20 em dinheiro. Além disso, próximo ao local onde ele estava, os policiais encontraram uma porção contendo seis pinos de entorpecente.

Em seguida, os policiais ampliaram as buscas na área de mata onde haviam visto o primeiro suspeito esconder uma sacola. No ponto indicado, os agentes localizaram o material escondido.

Dentro da sacola estavam 42 frascos de substância semelhante a loló, 20 pinos de cocaína e 17 buchas de maconha.

Quando os policiais voltaram a questionar os envolvidos, o principal suspeito assumiu a posse do material encontrado na sacola escondida no mato.

No entanto, ele negou ser o responsável pela porção de droga localizada anteriormente durante a abordagem.

Diante da situação, os agentes conduziram os dois homens à delegacia de plantão para os procedimentos legais.

Já na unidade policial, o principal suspeito afirmou que trabalharia para o tráfico local. Segundo ele, poderia ganhar até R$ 1.500 por dia com a venda de entorpecentes na região.

As autoridades informaram ainda que o suspeito já possui registros anteriores relacionados ao crime de tráfico de drogas.

Agora, a investigação seguirá para esclarecer as circunstâncias do tráfico de drogas no Alto Bela Vista e verificar a possível participação de outras pessoas na atividade criminosa.