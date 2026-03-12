VÍDEO | Temporal causa transtornos em Muniz Freire

Um forte temporal em Muniz Freire provocou transtornos na sede do município e em comunidades do interior no início da noite desta quarta-feira (11). Em cerca de uma hora de chuva intensa, foram registrados alagamentos, queda de árvore e pontos de deslizamento, o que exigiu mobilização imediata das equipes municipais.

VÍDEO: Prefeitura de Muniz Freire

Na área central da cidade, a enxurrada causou alagamento na via principal da Praça Antônio Guizzardi. Além disso, o grande volume de água atingiu estabelecimentos comerciais próximos. Máquinas da Prefeitura, servidores municipais e voluntários atuaram rapidamente para desobstruir bueiros e liberar a via.

Nas proximidades, a administração municipal executa uma obra de macrodrenagem na Rua Lino Ribeiro Soares, destinada a melhorar o escoamento da água na região. Contudo, o volume de chuva registrado em curto período contribuiu para a formação de enxurradas no local.

Enquanto isso, a Defesa Civil também foi acionada para verificar um possível deslizamento de terra na Rua Antônio Ribeiro de Almeida, nas proximidades de uma residência. Técnicos foram até o local para avaliar a situação e acompanhar possíveis riscos.

Mais pontos alagados

Outros pontos da cidade também registraram alagamentos, como a Praça dos Ex-Combatentes e áreas próximas à unidade do Samu. Apesar dos transtornos, as equipes municipais permaneceram mobilizadas para atender as ocorrências e reduzir os impactos provocados pela chuva.

Na zona rural, o acesso à comunidade de Santo Amaro, no distrito de Vieira Machado, ficou temporariamente bloqueado após a queda de uma árvore sobre a estrada. Além disso, motoristas enfrentaram dificuldades na rodovia ES-181, no trecho que liga a sede de Muniz Freire ao distrito de Piaçu.

No local, foram identificados vários pontos com lama e pequenas quedas de barreira, o que deixou o trânsito em meia pista em alguns trechos.

De acordo com o sistema Alerta Espírito Santo, a previsão para o dia indicava até 30 milímetros de chuva. Entretanto, o volume registrado chegou a aproximadamente 65 milímetros em apenas uma hora.

A Prefeitura informou que segue monitorando a situação e mantém equipes mobilizadas para atender novas ocorrências. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (28) 99882-9566.