Previsão do tempo: Instabilidade mantém previsão de chuva no ES

A instabilidade atmosférica continua no Espírito Santo nesta quinta-feira (12). A umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável em todo o estado.

Por causa dessa condição, a previsão indica chuva fraca em alguns momentos do dia em todas as regiões. Além disso, as temperaturas máximas apresentam leve aumento.

De acordo com o Incaper, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. Dessa forma, o cenário climático permanece marcado por variação de nuvens e períodos de chuva passageira.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória, o dia terá variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos. Além disso, o vento também sopra de fraco a moderado no litoral.

A temperatura mínima prevista é de 23 °C, enquanto a máxima pode chegar a 31 °C. Em Vitória, entretanto, os termômetros variam entre 24 °C e 30 °C.

Já na Região Sul, a previsão também aponta variação de nuvens e chuva fraca ao longo do dia. Além disso, o vento continua de fraco a moderado no litoral.

Nas áreas menos elevadas da região, a temperatura mínima prevista é de 23 °C e a máxima chega a 32 °C. Entretanto, nas áreas mais altas, os valores variam entre 19 °C e 26 °C.

Na Região Serrana, o cenário também segue semelhante. O dia terá variação de nuvens e chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima prevista é de 22 °C, enquanto a máxima chega a 29 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 19 °C e 27 °C.

Enquanto isso, na Região Norte, a previsão indica variação de nuvens e chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 °C e a máxima chega a 30 °C.

Na Região Noroeste, a instabilidade também permanece. O dia terá variação de nuvens e chuva fraca em alguns períodos.

Nas áreas menos elevadas da região, a temperatura mínima prevista é de 24 °C e a máxima chega a 30 °C. Entretanto, em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 27 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o cenário se repete. O dia terá variação de nuvens, chuva fraca em alguns momentos e vento de fraco a moderado no litoral.

As temperaturas variam entre 24 °C de mínima e 29 °C de máxima. Assim, o tempo segue instável em todo o Espírito Santo ao longo da quinta-feira.