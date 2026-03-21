Vitória ensina público 50+ a identificar e bloquear golpes virtuais

Vitória lançou uma capacitação estratégica para combater o avanço do estelionato virtual. Em parceria com o Senai, o município oferece a Oficina Digital para Prevenção a Golpes Cibernéticos. O foco da iniciativa é proteger cidadãos com mais de 50 anos, que são alvos frequentes de criminosos na internet.

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As aulas acontecem nos dias 24 e 25 de março, das 8h às 12h. O treinamento terá como sede a Casa do Cidadão, localizada no bairro Maruípe. Ao todo, a administração municipal disponibiliza 20 vagas gratuitas para os interessados. As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Vix Cursos.

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Aprendizado prático contra o crime

Durante o curso, os alunos aprendem a identificar mensagens suspeitas e tentativas de fraude em tempo real. Além disso, os instrutores ensinam cuidados essenciais para o manuseio de redes sociais e aplicativos bancários. A ideia é que o participante saia da aula com estratégias simples para blindar sua vida digital.

Sobretudo, a oficina busca reduzir a vulnerabilidade desse público diante do uso crescente de celulares e serviços online. Com orientações diretas, os alunos descobrem como reconhecer links perigosos e perfis falsos. Assim, a tecnologia deixa de ser um risco e passa a ser uma ferramenta segura de convivência e lazer.