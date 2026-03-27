Vitória: festival de teatro de rua abre inscrições até abril

O Festival Vitória das Artes abriu inscrições para a Mostra Competitiva de Esquetes e vai premiar três apresentações com valores em dinheiro. O evento acontece nos dias 24 e 25 de abril, na Grande São Pedro, em Vitória. Além disso, a iniciativa busca incentivar o teatro de rua e ampliar o acesso do público às artes cênicas.

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Os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 10 de abril, por meio de formulário online. Para participar, os artistas precisam enviar a sinopse da esquete, que deve ter até 10 minutos de duração. Além disso, as apresentações devem ser livres para todos os públicos. Em seguida, a curadoria técnica do festival avalia os trabalhos com base em critérios como originalidade, qualidade artística e viabilidade de execução.

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Por outro lado, a organização também considera a proposta central do evento: levar o teatro para espaços públicos e aproximar a população dessa linguagem cultural. Assim, a seleção prioriza projetos que dialoguem com o teatro de rua e com o acesso democrático à cultura.

Programação

No dia 25 de abril, as esquetes selecionadas sobem ao palco durante a programação do festival. Logo depois, um júri formado por profissionais da área, moradores da Grande São Pedro e o público escolhe as apresentações vencedoras. O primeiro lugar recebe R$ 500, enquanto o segundo ganha R$ 200 e o terceiro leva R$ 100.

Ator e produtor cultural, Vitor Passarim explica que a mostra surge como uma forma de aproximar o teatro das pessoas.

“O festival ocupará as ruas e pode representar o primeiro contato de muitos moradores com o teatro. Além disso, a iniciativa também abre espaço para novos artistas apresentarem seus trabalhos”, explica.

O festival reúne ainda espetáculos de teatro de rua, circo e palhaçaria ao ar livre, com atividades na Ilha das Caieiras. Entre as atrações confirmadas, estão produções capixabas como “As Fantásticas Histórias Mágicas”, da Passarim do Brasil, “Homem-Banda”, de André Forecchi, e “O Menino do Dedo Verde”, da Imprópria Trupe.

A Passarim do Brasil realiza o evento em parceria com a Secretaria da Cultura, por meio de edital público. O projeto conta com recursos do Fundo Estadual de Cultura e da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo Federal.

As inscrições seguem abertas e representam uma oportunidade para artistas exibirem suas criações, ganharem visibilidade e concorrerem a premiações em dinheiro.