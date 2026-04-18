A curiosidade escondida na casa de Roberto Carlos que emociona fãs; descubra

O Rei Roberto Carlos completa 85 anos neste domingo (19). A casa onde ele nasceu e se criou guarda diversas curiosidades e histórias marcantes, que fãs de diversas partes do Brasil aproveitam a passagem da data para conhecer.

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Conforme explica a condutora de turismo Adriana Pinheiro, o lugar principal da casa é a cozinha. “Essa cozinha ela é a cozinha original. Essa casa é uma casa tombada como patrimônio histórico material e imaterial da cidade de Cachoeiro e aqui a gente representa um pouquinho dessa história de como começou. A gente tem um fogão original da casa. Esse fogão foi restaurado, mas ele é da casa, já existia”, explica.

Fogão e letra da música “Meu pequeno Cachoeiro, que depois se tornou hino da cidade”

Além disso, o cômodo tem alguns quadros, que são doações, o filtro que é doação de fã, o cantinho do café da manhã e o hino de Cachoeiro, escrito por Raul Sampaio.

“Roberto Carlos gravou e fez o sucesso que fez. Hoje esse hino ele foi refeito no estilo hino mesmo, como se fosse um hino nacional para a cidade para a gente poder cantar nos eventos cívicos da cidade. Canta-se o hino nacional, o hino do estado e canta o hino de Cachoeiro, que foi regravado pelo coral Vozes de Cachoeiro”, relata a condutora de turismo.

Espaço de devoção e fé

Outro ponto da casa mostra o lado de devoção e fé do cantor. Acima de um lavabo, há uma imagem de Santa luzia, onde Roberto Carlos fazia orações para o filho dele, o Dudu Braga, que tinha problemas nas vistas.

Lavabo e imagem de Santa Luzia

Quarto de nascimento do Rei

Quando os visitantes chegam na Casa do Rei, um dos cômodos mais emocionantes é o quarto dos pais, onde Dona Leide Laura deu à luz ao Roberto Carlos.

“Aqui a gente faz uma menção da musicalidade dele. Quando ele começou na escola de música, a formatura dele na escola de música, as primeiras professoras dele de música, professor de violão. Temos também os quadros das fãs, das primeiras fãs do Roberto, que é a Dona Leonor e a Dona Gercy, que faleceu ano passado”, afirma Pinheiro.

Radinho a pilha e o primeiro transmissor da Rádio Cachoeiro

Também apresenta-se como parte importante nesse quarto um radinho a pilha, um transmissor da Rádio Cachoeiro, o primeiro transmissor da rádio. Entretanto, há relatos de que ele provavelmente começou cantando na rádio com esse transmissor.

“O coração está emocionado. Pensar que dessa casinha aqui nasceu um rei, né? Conhecido mundialmente. Não é para qualquer um. Por isso que é chamado de rei”, afirma Diva Alves, fã do cantor Roberto Carlos, que viajou de Brasília para visitar a Casa do Rei em Cachoeiro.

“Quarto de Costura”

No espaço ainda é possível ter acesso a lembranças de momentos únicos da infância do cantor, como os vividos no “Quarto de Costura”.

“A gente faz uma representação aqui bem sentimental em relação ao convívio diário, que ela como uma costureira, provavelmente, costurava o dia inteiro e ele, enquanto não estava na escola, estava aqui com ela o tempo todo junto com ela costurando e cantando”, destaca Adriana Pinheiro.

Máquina de costura usada por Leide Laura, mãe de Roberto Carlos, que acaricia o seu rosto em uma foto exposta no cômodo

Cover do rei

Para tornar a visita ainda mais especial um cover do cantor completa as atrações da Casa do Rei.

Robson Carlos, cover e sósia de Roberto Carlos

“Uma gratidão muito grande eu poder estar aqui esses anos todos. Desde 2018, 2020 e 2021 não teve por causa da pandemia. Mas esses anos todos de lá para cá eu estou aqui sempre na Casa de Cultura do Roberto Carlos, fazendo receptivo para os fãs deles. E ao mesmo tempo, eu faço o meu evento aqui, uma hora no fim da tarde”, relata o sósia e cover Robson Carlos.

O que dizem as fãs

“Eu vim de Brasília. Fui para Vitória, de lá fui para Marataízes e hoje eu vim para Cachoeiro, vou ficar até o dia do show. Valeu a pena demais. Só desejar felicidades para ele e muitos anos de vida para a gente ficar aqui continuando a assistir aos shows, a prestigiar”, diz a fã, de Brasília, Diva Alves.

“Tem várias músicas. Uma que me marcou foi aquela das férias das crianças. Eu estava grávida da minha filha. Aí eu sempre ouvi aquela música. Todas as músicas dele são muito emocionantes. Agora eu espero pegar a rosa esse ano. A minha filha que uma vez me deu. Mas espero eu mesma pegar da mão dele. Também quero dar um abraço nele”, relata Elza da Silva Brugger, que viajou de Juiz de Fora – MG para assistir ao show de Roberto Carlos em Cachoeiro.