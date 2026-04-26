A curiosidade por trás da placa “Amo minha sogra” de Cachoeiro
Placa “Amo minha sogra” viraliza e revela uma história curiosa e bem-humorada no ES e RJ.
Em meio a tantas piadas e histórias curiosas, o Dia da Sogra, celebrado em 28 de abril, costuma dividir opiniões. Há quem diga que ganhou uma segunda mãe. Outros, no entanto, preferem manter certa distância. Entre o carinho e as brincadeiras, o relacionamento com a sogra quase sempre rende boas histórias, algumas até inesperadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
E foi justamente uma dessas histórias que começou a chamar atenção em diferentes cidades do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Em frente a quatro lojas de um empresário mineiro, uma placa simples, mas provocativa, virou cenário de fotos e comentários: “Amo minha sogra”. A frase, à primeira vista, parece apenas uma declaração afetuosa. Porém, há um detalhe que muda tudo.
O responsável pela ideia é o empresário Vanoel Neves Martins, o Vanoel do Coco, que mantém estabelecimentos em Campos, Cabo Frio, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Embora a mensagem seja bem-humorada, muita gente imagina que se trata de uma homenagem pessoal. No entanto, a realidade é um pouco diferente e, ao mesmo tempo, ainda mais curiosa: o empresário, idealizador da ideia, não tem sogra.
Vanoel já foi casado, mas está separado há anos. A ex-sogra, inclusive, já faleceu. Ainda assim, ele conta que sempre teve uma relação muito boa com ela. Ele brinca com a situação e transforma o tema em algo divertido. A placa, que poderia passar despercebida, acabou se tornando um ponto de curiosidade. Clientes e visitantes param, tiram fotos e compartilham a ideia que mistura humor com uma pitada de afeto.
Aliás, o Dia da Sogra costuma render memes, mensagens e brincadeiras nas redes sociais. Neste caso, porém, a história ganha um significado diferente: além da piada, há também uma lembrança positiva de um vínculo que, segundo o próprio empresário, sempre foi marcado pelo respeito.
No fim das contas, o Dia da Sogra pode até dividir opiniões. Mas histórias como essa mostram que, quando existe respeito, e um pouco de bom humor, até os temas mais polêmicos podem virar motivo de boas lembranças.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726