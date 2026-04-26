A curiosidade por trás da placa “Amo minha sogra” de Cachoeiro

Em meio a tantas piadas e histórias curiosas, o Dia da Sogra, celebrado em 28 de abril, costuma dividir opiniões. Há quem diga que ganhou uma segunda mãe. Outros, no entanto, preferem manter certa distância. Entre o carinho e as brincadeiras, o relacionamento com a sogra quase sempre rende boas histórias, algumas até inesperadas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

E foi justamente uma dessas histórias que começou a chamar atenção em diferentes cidades do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Em frente a quatro lojas de um empresário mineiro, uma placa simples, mas provocativa, virou cenário de fotos e comentários: “Amo minha sogra”. A frase, à primeira vista, parece apenas uma declaração afetuosa. Porém, há um detalhe que muda tudo.

O responsável pela ideia é o empresário Vanoel Neves Martins, o Vanoel do Coco, que mantém estabelecimentos em Campos, Cabo Frio, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. Embora a mensagem seja bem-humorada, muita gente imagina que se trata de uma homenagem pessoal. No entanto, a realidade é um pouco diferente e, ao mesmo tempo, ainda mais curiosa: o empresário, idealizador da ideia, não tem sogra.

Vanoel já foi casado, mas está separado há anos. A ex-sogra, inclusive, já faleceu. Ainda assim, ele conta que sempre teve uma relação muito boa com ela. Ele brinca com a situação e transforma o tema em algo divertido. A placa, que poderia passar despercebida, acabou se tornando um ponto de curiosidade. Clientes e visitantes param, tiram fotos e compartilham a ideia que mistura humor com uma pitada de afeto.

Aliás, o Dia da Sogra costuma render memes, mensagens e brincadeiras nas redes sociais. Neste caso, porém, a história ganha um significado diferente: além da piada, há também uma lembrança positiva de um vínculo que, segundo o próprio empresário, sempre foi marcado pelo respeito.

No fim das contas, o Dia da Sogra pode até dividir opiniões. Mas histórias como essa mostram que, quando existe respeito, e um pouco de bom humor, até os temas mais polêmicos podem virar motivo de boas lembranças.