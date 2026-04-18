Abril Laranja: ação leva serviços para pets em Itapemirim

A Secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim promove, no dia 29 de abril, uma ação especial de combate à crueldade contra os animais. O evento acontece na Praça da Vila e integra a campanha Abril Laranja, que reforça a conscientização sobre a causa animal.

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Além disso, a iniciativa oferece serviços importantes para a população. Durante a ação, os tutores poderão realizar o cadastro para castração, garantindo mais controle e cuidado com os animais.

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Ao mesmo tempo, a programação inclui vacinação contra cinomose para cães. Dessa forma, a ação contribui diretamente para a saúde dos pets e para a prevenção de doenças.

Outro destaque é a feira de adoção. Com isso, o evento também incentiva a adoção responsável e amplia as chances de novos lares para os animais.

A programação ocorre das 8h30 às 12h. Portanto, os moradores têm a oportunidade de participar ao longo da manhã e acessar os serviços disponíveis.

Além de oferecer atendimentos, a ação busca fortalecer a rede de proteção animal no município. Por isso, a participação da população é fundamental para ampliar os cuidados e a conscientização.

Por fim, a campanha Abril Laranja reforça que cuidar dos animais é um ato de respeito e responsabilidade. Assim, a iniciativa convida a comunidade a se engajar e contribuir para uma causa que beneficia toda a sociedade.