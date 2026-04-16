CCI de Itapemirim oferece atividades para idosos

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Itapemirim promove atividades voltadas à saúde, bem-estar e integração social da população idosa. Além disso, o projeto incentiva a prática de exercícios físicos e fortalece a convivência entre os participantes.

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De acordo com a proposta, o CCI vai além da atividade física. Isso porque a iniciativa também estimula qualidade de vida na prática, ao mesmo tempo em que cria espaços de convivência e participação social.

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Nesse sentido, o programa oferece diferentes modalidades. Entre elas, estão ginástica, alongamento e exercícios físicos. Além disso, há atividades como hidroginástica, capoterapia e dança, que ampliam as opções para os participantes.

As ações acontecem em diversas localidades do município. No litoral, por exemplo, os idosos participam de ginástica, alongamento, exercícios, hidroginástica e capoterapia. Já na sede, o público encontra atividades como ginástica, alongamento, exercícios e dança.

Por outro lado, no interior, o CCI atua em parceria com a Secretaria de Esportes, o que fortalece a oferta de atividades. Enquanto isso, nas regiões do Retiro e do Garrafão, os participantes contam com aulas de ginástica, alongamento e exercícios.

Além disso, o projeto busca incentivar a participação ativa dos idosos. Dessa forma, contribui para melhorar a disposição, a saúde e o convívio social.

Por fim, o CCI reforça o convite à população da melhor idade. Afinal, participar das atividades representa uma oportunidade de viver com mais saúde, energia e alegria no dia a dia.