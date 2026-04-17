Acidente em Cachoeiro: vídeos mostram momento da colisão

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro no cruzamento do bairro Nova Brasília, na Avenida Aristides Campos. Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento do impacto e evidencia a gravidade da ocorrência.

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Segundo as informações iniciais, dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos. Além disso, o motorista do carro também sofreu ferimentos. A dinâmica do acidente ainda não foi oficialmente detalhada.

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As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde atualizado não foi divulgado. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas.