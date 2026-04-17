Moto e carro colidem em cruzamento de Cachoeiro e três ficam feridos

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (17) deixou três pessoas feridas em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro no cruzamento do bairro Nova Brasília, na Avenida Aristides Campos.

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Segundo as informações iniciais, dois ocupantes da moto ficaram gravemente feridos. Além disso, o motorista do carro também sofreu ferimentos. Até o momento, a dinâmica do acidente não foi divulgada.

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As vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde atualizado não foi informado. As autoridades devem investigar as circunstâncias da ocorrência.