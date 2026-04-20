Acidente grave deixa uma pessoa morta em Montanha

Uma pessoa morreu após um carro capotar na manhã desta segunda-feira (20), em uma rodovia próxima ao distrito de Vinhático, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo.

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O acidente envolveu um veículo Fiat Strada de cor vermelha. Após o capotamento, o carro ficou com as rodas para cima às margens da estrada, o que indica a força do impacto.

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Além disso, o trecho onde ocorreu o acidente dá acesso à cidade de Pedro Canário. Dessa forma, a rodovia registra circulação frequente de veículos ao longo do dia.