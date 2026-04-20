Segurança

Acidente grave deixa uma pessoa morta em Montanha

Acidente ocorreu na rodovia próxima ao distrito de Vinhático

Motorista mata passageiro
Foto: Reprodução | Internet

Uma pessoa morreu após um carro capotar na manhã desta segunda-feira (20), em uma rodovia próxima ao distrito de Vinhático, na zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O acidente envolveu um veículo Fiat Strada de cor vermelha. Após o capotamento, o carro ficou com as rodas para cima às margens da estrada, o que indica a força do impacto.

Leia também: VÍDEO | Grave acidente interdita trânsito na BR-262 e deixa vários feridos

Além disso, o trecho onde ocorreu o acidente dá acesso à cidade de Pedro Canário. Dessa forma, a rodovia registra circulação frequente de veículos ao longo do dia.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AcidentesMontanha

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por