VÍDEO | Grave acidente interdita trânsito na BR-262 e deixa vários feridos

Um grave acidente interditou totalmente a BR-262 no trevo de acesso à localidade de Lajinha, no trecho entre Ibatiba e Iúna, no Espírito Santo. De acordo com informações, o acidente envolveu dois carros de passeio e uma motocicleta.

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Logo após o acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram ao local. Além disso, o Corpo de Bombeiros e Notaer também estão no local auxiliando no resgate das vítimas.

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Enquanto isso, a rodovia permanece totalmente interditada. Assim, o bloqueio impede a circulação de veículos nos dois sentidos do trecho afetado. Portanto, motoristas que passam pela região precisam redobrar a atenção e buscar rotas alternativas.