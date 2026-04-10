Acidente na 482, em Cachoeiro, mata homem e deixa grávida ferida

Um grave acidente registrado no início da manhã desta sexta-feira (10) deixou um homem morto na ES 482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. A passageira, uma mulher grávida de três meses, sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico em um hospital do município.

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De acordo com testemunhas, o motorista, identificado como Geraldo, perdeu o controle da direção enquanto trafegava pela rodovia. Em seguida, o veículo colidiu contra um barranco e capotou na pista.

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O casal, morador de Alegre, seguia para um hospital da região no momento do acidente, onde um deles realizaria um procedimento cirúrgico. No entanto, o acidente interrompeu a viagem de forma trágica.

Por causa do impacto, o acidente interditou totalmente o trecho da rodovia por algumas horas. Posteriormente, as equipes liberaram o tráfego em meia pista. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção, já que a área ainda exige cautela.