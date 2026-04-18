Acidente na ES-080 mata duas pessoas em Pancas
Uma das vítimas era servidor público e estava em veículo oficial
Duas pessoas morreram em um grave acidente na madrugada deste sábado (18), na ES-080, em Pancas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações, uma das vítimas era servidor público do município e estava em um carro oficial da prefeitura. A outra vítima conduzia o segundo veículo envolvido na colisão.
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Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
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