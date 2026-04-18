Segurança

Acidente na ES-080 mata duas pessoas em Pancas

Uma das vítimas era servidor público e estava em veículo oficial

acidente em pancas
Foto: Redes Sociais

Duas pessoas morreram em um grave acidente na madrugada deste sábado (18), na ES-080, em Pancas.

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De acordo com informações, uma das vítimas era servidor público do município e estava em um carro oficial da prefeitura. A outra vítima conduzia o segundo veículo envolvido na colisão.

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Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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