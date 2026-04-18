Segurança

Grave acidente entre Piúma e Anchieta deixa duas pessoas feridas

Vítimas foram socorridas após colisão entre Piúma e Anchieta

Motorista mata passageiro
Foto: Reprodução | Internet

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na ES-375, entre Piúma e Anchieta, na última sexta-feira (17).

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De acordo com informações, o motociclista colidiu contra uma carreta que realizava uma conversão para entrar em uma garagem.

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Com a força do impacto, o condutor da moto e o carona foram arremessados cerca de 10 metros às margens da rodovia.

As vítimas foram socorridas pelo Samu. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Piúma. Já o carona precisou ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.

O aquinoticias.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter detalhes oficiais e aguarda retorno. As informações são do portal Espírito Santo Notícias.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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