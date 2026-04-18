Grave acidente entre Piúma e Anchieta deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na ES-375, entre Piúma e Anchieta, na última sexta-feira (17).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações, o motociclista colidiu contra uma carreta que realizava uma conversão para entrar em uma garagem.

Leia também: Homem é detido com armas e drogas em Afonso Cláudio

Com a força do impacto, o condutor da moto e o carona foram arremessados cerca de 10 metros às margens da rodovia.

As vítimas foram socorridas pelo Samu. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Piúma. Já o carona precisou ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.

O aquinoticias.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter detalhes oficiais e aguarda retorno. As informações são do portal Espírito Santo Notícias.