Grave acidente entre Piúma e Anchieta deixa duas pessoas feridas
Vítimas foram socorridas após colisão entre Piúma e Anchieta
Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na ES-375, entre Piúma e Anchieta, na última sexta-feira (17).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com informações, o motociclista colidiu contra uma carreta que realizava uma conversão para entrar em uma garagem.
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Com a força do impacto, o condutor da moto e o carona foram arremessados cerca de 10 metros às margens da rodovia.
As vítimas foram socorridas pelo Samu. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Piúma. Já o carona precisou ser transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.
O aquinoticias.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter detalhes oficiais e aguarda retorno. As informações são do portal Espírito Santo Notícias.
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