Acidentes e mortes caem na BR-101 ES/BA
BR-101 ES/BA registra queda de acidentes, feridos e mortes no 1º trimestre de 2026, segundo dados divulgados pela Ecovias Capixaba.
A Ecovias Capixaba divulgou dados que apontam redução nos acidentes e nas vítimas na BR-101 ES/BA no primeiro trimestre de 2026. Em comparação com o mesmo período de 2025, a rodovia teve queda de 1,7% nos acidentes, 5,6% no número de feridos e expressiva redução de 30% nas mortes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao todo, foram registrados 877 acidentes, com 474 pessoas feridas e 21 vítimas fatais entre janeiro e março. Segundo o levantamento, a sexta-feira concentrou o maior número de ocorrências, com 165 registros. Além disso, o período da manhã foi o mais crítico, com 286 acidentes.
Perfil dos acidentes e das vítimas
De acordo com o relatório, 51% dos acidentes ocorreram em trechos de pista simples, enquanto 49% aconteceram em pistas duplicadas. Entre as principais causas, as colisões traseiras lideram, com 177 ocorrências. Em seguida, aparecem as colisões laterais (159) e os choques contra objetos fixos (104).
Já entre as mortes, as colisões frontais foram as mais frequentes, com oito registros. Além disso, houve quatro atropelamentos e quatro choques contra objetos fixos.
O perfil das vítimas fatais mostra que 57% eram motociclistas, 19% pedestres e 23% ocupantes de veículos. A maioria era do sexo masculino (81%). Entre os ocupantes de carros e caminhões, 20% não utilizavam cinto de segurança.
No período, a concessionária registrou 14.126 ocorrências e realizou 19.821 atendimentos aos usuários. Entre eles, foram 1.378 atendimentos médicos e 7.491 atendimentos mecânicos.
Esses números refletem a atuação contínua das equipes operacionais ao longo da rodovia, garantindo suporte em situações de emergência e manutenção.
O levantamento também destaca o avanço das obras de duplicação. No Norte, o trecho entre os quilômetros 231,9 e 247,1, entre Serra e Fundão, atingiu 35,7% de execução. Já no Sul, as obras entre os quilômetros 357 e 373, entre Alfredo Chaves e Iconha, chegaram a 7,1%. Além disso, o trecho entre os quilômetros 379,8 e 396,8, entre Iconha e Rio Novo do Sul, alcançou 4,6%.
Na conservação, foram revitalizados 108 quilômetros de sinalização horizontal e 345 placas. Também foram reparados 2.143 metros de defensas metálicas e 18,1 quilômetros de pavimento. Além disso, 10.905 pneus foram reutilizados na produção de asfalto.
A divulgação do book de dados reforça a estratégia da Ecovias Capixaba de ampliar a transparência e subsidiar ações voltadas à redução de acidentes. Dessa forma, a concessionária busca contribuir diretamente para a preservação de vidas na BR-101.
Atualmente, a empresa administra 478,7 quilômetros da rodovia, entre o trevo de acesso a Mucuri, na Bahia, e o município de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, abrangendo 25 cidades.
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