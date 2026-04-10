Adolescente de 15 anos é apreendido por homicídios no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu um adolescente de 15 anos investigado por envolvimento em homicídios durante uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (10), no bairro São Miguel, em Colatina. A ação foi coordenada por equipes da Delegacia de Infrações Penais e Outras e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

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Durante a operação, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, além do mandado de apreensão contra o adolescente. A ação teve como objetivo reunir provas relacionadas a crimes de homicídio registrados nos últimos meses no município.

De acordo com as investigações, o adolescente também é suspeito de participação em outros crimes, como porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Diante disso, a polícia intensificou as diligências para aprofundar a apuração dos fatos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam quatro aparelhos celulares e uma câmera de segurança. Todo o material será analisado e deve contribuir para o avanço das investigações, que seguem em andamento.