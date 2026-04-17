Adolescente perde R$ 100 mil após golpe em jogo online no ES

Um adolescente de 12 anos, morador de Colatina, foi vítima de um golpe virtual e perdeu cerca de R$ 100 mil após realizar compras em um jogo online.

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Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 38 anos, conquistou a confiança da vítima e, após descobrir que o pai do adolescente guardava dinheiro, passou a induzi-lo a retirar os valores.

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Os valores foram entregues ao suspeito sob a promessa de aquisição de itens virtuais na plataforma de jogos Roblox.

De acordo com o G1, as negociações eram realizadas por aplicativos de mensagens e redes sociais, locais onde o investigado mantinha contato direto com o jovem. Assim, ele oferecia itens digitais por valores elevados, fazendo com que a vítima realizasse compras diversas vezes.

Delegado responsável pelo caso, João Seidel Júnior fez um alerta sobre os riscos do mundo digital, principalmente para crianças e adolescentes. Além disso, ele destacou a necessidade de os responsáveis conversarem sobre o assunto com os filhos.

“Os pais devem se atentar aos conteúdos muitas vezes inapropriados que são acessados por crianças e adolescentes nas plataformas digitais, em especial jogos online e redes sociais, que podem causar o aliciamento para a prática de diversas condutas, inclusive criminosas, além dos riscos de abuso sexual, dentre outros”, pontuou.

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) foi responsável pela prisão do acusado na última quinta-feira (18). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.