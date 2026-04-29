Adolescente procura PA com dor abdominal, descobre gravidez e dá à luz em Vitória

A equipe médica do Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória, foi surpreendida na última terça-feira (28) após uma adolescente de 18 anos dar à luz em um parto surpresa.

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De acordo com a Prefeitura de Vitória, a adolescente chegou à unidade se queixando de dor abdominal. Entretanto, ela relatou não saber que estava grávida.

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Durante a triagem, ela apresentou sangramento e, em seguida, a equipe a encaminhou para avaliação médica. No decorrer do atendimento, após receber medicação e seguir para exames, o quadro evoluiu rapidamente para trabalho de parto.

A recém-nascida nasceu dentro do PA. Após o parto, tanto a mãe quanto a bebê permaneceram sob cuidados da equipe do pronto atendimento.

De acordo com as informações, ambas apresentam quadro estável e seguem em acompanhamento na unidade.