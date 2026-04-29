Atenção! Tempo firme predomina no ES com risco de ar seco

O Espírito Santo terá uma quarta-feira de tempo firme na maior parte do estado. No entanto, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida no litoral nordeste durante a madrugada e pela manhã. Ainda assim, ao longo do dia, o sol predomina e o céu permanece com poucas nuvens na maioria das regiões.

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Além disso, o destaque fica para o risco de baixa umidade relativa do ar, especialmente em áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Nesses locais, os índices podem ficar abaixo de 30% durante a tarde. Por outro lado, as temperaturas mínimas apresentam leve queda, enquanto o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

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Na Grande Vitória, o cenário segue estável. O dia terá poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 23 °C e 36 °C. Em Vitória, os termômetros também oscilam entre 23 °C e 36 °C.

Na Região Sul, o tempo permanece aberto, com poucas nuvens e sem chuva. Entretanto, há risco de baixa umidade durante a tarde em alguns trechos. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 19 °C e a máxima atinge 36 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros variam entre 16 °C e 30 °C.

Previsão em outras regiões

Na Região Serrana, o padrão se repete. O dia será de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Contudo, áreas próximas à divisa com Minas Gerais podem registrar baixa umidade à tarde. As temperaturas variam entre 18 °C e 31 °C nas áreas menos elevadas. Nas regiões mais altas, a mínima é de 15 °C e a máxima chega a 30 °C.

Na Região Norte, o tempo segue estável, com poucas nuvens e ausência de chuva. As temperaturas ficam entre 21 °C e 34 °C ao longo do dia.

Já na Região Noroeste, o sol predomina e o céu permanece com poucas nuvens. Porém, há risco de baixa umidade à tarde em áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 21 °C e 35 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros marcam entre 20 °C e 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, há previsão de chuva rápida durante a madrugada e pela manhã no litoral. No restante do dia, o tempo abre e o sol predomina. As temperaturas variam entre 22 °C e 34 °C, com vento de fraco a moderado no litoral.