Adolescentes de 15 e 16 anos furtam moto e acabam detidos em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, com uma moto furtada em Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta segunda-feira (6). A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo, após alerta do sistema de videomonitoramento sobre uma Honda Biz verde com restrição de furto no bairro Paraíso.

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Logo após o aviso, as equipes organizaram um cerco nas possíveis rotas de fuga. Em seguida, os militares localizaram e interceptaram o veículo na subida do Alto Eucalipto, no bairro Zumbi. No momento da abordagem, os dois adolescentes, de 15 e 16 anos, ocupavam a motocicleta.

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Durante a abordagem, os menores afirmaram que encontraram o veículo abandonado em uma área de mata. No entanto, os policiais identificaram que as roupas utilizadas pelos adolescentes eram compatíveis com as descrições registradas no boletim de ocorrência do furto, horas antes. Diante disso, a equipe realizou a apreensão imediata dos envolvidos.

Posteriormente, os policiais encaminharam os adolescentes para a 7ª Delegacia Regional, onde a autoridade policial adotou as medidas cabíveis. Enquanto isso, o veículo foi recolhido por guincho e levado a um pátio credenciado. A moto passará pelos procedimentos necessários antes de ser devolvida ao proprietário.