Advogado de Guaçuí desaparece em Vila Velha; família pede ajuda para encontrá-lo

Um advogado de 27 anos está desaparecido desde o último sábado (26) no Espírito Santo. Antônio Carlos Veiga de Freitas, morador de Guaçuí, foi visto pela última vez na região da Fazenda Camping, em Vila Velha.

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O carro do advogado foi localizado no mesmo local, com o celular no interior do veículo. A ocorrência mobilizou colegas da área jurídica, que passaram a divulgar o caso e cobrar o avanço das buscas.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do profissional. As autoridades solicitam que qualquer dado que possa contribuir com as investigações seja repassado pelos canais oficiais.

Informações podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181), ao CIODES (190) ou pelo WhatsApp da Delegacia, no número (27) 99849-4240.