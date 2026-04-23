Agricultores de seis cidades capixabas irão receber mudas

A caravana do Projeto Arranjos Produtivos vai percorrer seis municípios do norte do Espírito Santo nesta sexta-feira (24) e sábado (25). A iniciativa vai distribuir 161,5 mil mudas para agricultores familiares, com foco no fortalecimento da produção rural.

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Presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos lidera a comitiva, que inicia as atividades em Conceição da Barra, às 8h, com a entrega de 33 mil mudas de café conilon. Em seguida, às 10h, o grupo segue para Pedro Canário, onde produtores receberão 33 mil mudas de conilon e 600 de goiaba.

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Ainda na sexta-feira, a caravana chega a Montanha, às 13h, com a distribuição de mais 33 mil mudas de café conilon. Por fim, as ações do dia se encerram em Boa Esperança, às 16h, com a entrega de 12 mil mudas de pimenta-do-reino para agricultores locais.

No sábado (25), o projeto segue para Nova Venécia, às 8h, com 33 mil mudas de conilon. Logo depois, às 10h, Jaguaré recebe 12 mil mudas de banana-da-terra, 3 mil de maniva e 2,5 mil de maracujá. Dessa forma, a iniciativa amplia o acesso a insumos e incentiva a diversificação das lavouras.

Coordenador técnico do projeto, Douglas Gasparetto explica que a iniciativa conta com recursos obtidos por meio de parceria com o Consórcio ProdNorte. “Cada município avalia a viabilidade das culturas por meio de um conselho local, formado por agricultores, técnicos e representantes do poder público”, afirma.

O Projeto Arranjos Produtivos chega à terceira fase em 2026. Atualmente, a iniciativa envolve 36 municípios e busca ampliar o conhecimento técnico no campo. Além disso, o programa permite que produtores participem do mercado de crédito de carbono, o que alia preservação ambiental ao aumento da renda.