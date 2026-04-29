Agrotóxicos são responsáveis por quase metade das mortes de abelhas no ES

O Espírito Santo registrou um aumento nas notificações de mortandade de abelhas nos últimos anos. Depois de um longo período sem registros formais, três ocorrências foram notificadas em 2023, nos municípios de Santa Teresa, Colatina e Linhares. Desde então, o número de comunicações ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) tem aumentado: até 1º de setembro de 2025, o órgão já havia atendido 15 notificações, das quais 14 permitiram a coleta de amostras e seis apresentaram resíduos de agrotóxicos como agente causador da morte dos animais.

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