“Águas do Itapemirim” alerta para situação do principal rio do Sul do ES

O documentário “Águas do Itapemirim” abre espaço para reflexão sobre a degradação ambiental do Rio Itapemirim. Apresentado pela bióloga Caroline Reis, o filme retrata os impactos causados pela poluição de esgoto e resíduos químicos ao longo de todo o percurso do rio, desde a nascente, na região do Caparaó, até a foz, em Marataízes.

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A obra percorre 17 municípios do sul capixaba e apresenta relatos de moradores, quilombolas, cientistas e comunidades que dependem diretamente das águas para sobreviver.

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Com 90 minutos de duração, o documentário também evidencia os desafios enfrentados por defensores ambientais, incluindo ameaças sofridas por aqueles que atuam na proteção das matas e dos recursos hídricos. A narrativa busca dar visibilidade à realidade de quem vive às margens do rio e enfrenta diariamente os efeitos da degradação.

A produção foi viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), com apoio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto Federal do Espírito Santo. Entretanto, quem assina o documentário é o Instituto Últimos Refúgios, organização que desenvolve projetos de conservação ambiental, educação e produção audiovisual.

Importância da preservação

Foto: Lucas S. Costa

Segundo Caroline Reis, portanto, a iniciativa reforça a necessidade de conscientização da sociedade sobre a importância da preservação dos rios.

“Nós temos como exemplo aí, infelizmente, o que aconteceu com o Rio Doce. Então a gente tem mais um exemplo do que não ser feito, do que não deixar acontecer. Sempre proteger, não impactar de maneira negativa, sempre procurar ter os nossos rios da melhor qualidade, da melhor forma possível. Porque é dos rios que nós tiramos a nossa água para beber, a nossa água para cozinhar (…). Proteger os nossos rios é imprescindível”, afirma a bióloga. Informações da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales)