Alegre altera data da Feira do Produtor Rural; entenda

A Prefeitura de Alegre informa a alteração na data da Feira do Produtor Rural nesta semana. A mudança ocorre, portanto, em razão do feriado do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.

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Dessa forma, a feira será realizada excepcionalmente na quinta-feira (30), a partir das 16h. Normalmente, o evento acontece às sextas-feiras; no entanto, a organização decidiu antecipar a programação apenas nesta semana.

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Além disso, a administração destaca que a alteração tem caráter pontual. Ou seja, o calendário regular da feira permanece mantido para as próximas semanas.

Ao mesmo tempo, a Prefeitura reforça o convite para que a população participe da feira. Assim, o evento segue como espaço para valorização da produção rural e fortalecimento da economia local.

Portanto, mesmo com a mudança de data, a Feira do Produtor Rural mantém sua proposta de reunir produtores e consumidores. Dessa maneira, a iniciativa continua incentivando a produção local e a participação da comunidade.