Motoclube Leões de Itapemirim anuncia 5ª edição do evento
Evento acontece entre os dias 1º e 3 de maio e reúne shows, atividades e programação voltada ao público amante de motociclismo.
O Motoclube Leões de Itapemirim realiza, entre os dias 1º e 3 de maio de 2026, a 5ª edição do evento no município. A programação reúne atividades ao longo de três dias e, além disso, inclui shows e ações voltadas ao público participante.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Na sexta-feira (1º), o evento inicia às 15h com a abertura oficial. Em seguida, às 18h, ocorre a entrega de brasões e o coleteamento. Logo depois, às 19h, o público acompanha show com a banda Odyssey. Posteriormente, às 21h, acontece apresentação da banda MIG-3 Project.
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No sábado (2), a programação começa às 15h com inscrições para entrega dos troféus. Em seguida, às 17h, será realizado sorteio de brindes. Além disso, às 18h, o evento segue com show da banda Rock in Beer. Na sequência, às 20h, o público acompanha apresentação da banda LSD. Por fim, às 22h, a banda Ligação Direta encerra as atividades do dia.
Já no domingo (3), o evento inicia às 7h com café da manhã. Em seguida, às 9h, acontece entrega de lembranças aos participantes.
O evento reúne diferentes atrações musicais e, ao mesmo tempo, mantém uma programação contínua durante os três dias.
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