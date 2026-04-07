Alegre atinge 75% de alfabetização no ICA

O município de Alegre registrou avanço no Indicador Criança Alfabetizada (ICA) e alcançou 75% de crianças alfabetizadas em 2025. O resultado confirma a evolução contínua da Rede Municipal de Ensino. Além disso, o índice supera a meta projetada de 71% para o período.

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Os dados mostram crescimento consistente ao longo dos últimos anos. Em 2023, o município registrava 66,9% de crianças alfabetizadas. Já em 2024, o índice subiu para 83,48%. Dessa forma, a trajetória evidencia avanço significativo na alfabetização das crianças.

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A evolução dos números demonstra um processo progressivo na rede de ensino. Ao mesmo tempo, o indicador reforça o acompanhamento das metas estabelecidas para a educação básica. Portanto, o resultado de 2025 consolida o desempenho do município no ICA.

Além disso, o avanço registrado ao longo dos anos mostra a ampliação do acesso à alfabetização na idade adequada. Dessa maneira, o indicador acompanha o desenvolvimento educacional das crianças no município.

Meta superada em 2025

O índice de 75% alcançado em 2025 ultrapassa a meta projetada de 71%. Assim, o município registra desempenho acima do esperado para o período. Ao mesmo tempo, o resultado reforça a continuidade das ações voltadas à alfabetização.

Além disso, o indicador confirma a evolução registrada entre 2023 e 2024. Dessa forma, o município mantém crescimento nos índices educacionais.

Indicador acompanha evolução da rede

O Indicador Criança Alfabetizada (ICA) mede o percentual de crianças alfabetizadas na rede municipal. Portanto, o índice permite acompanhar o desempenho ao longo dos anos. Além disso, os dados mostram a progressão dos resultados na educação básica.

Ao mesmo tempo, a evolução dos números evidencia a ampliação da alfabetização no município. Dessa maneira, o indicador aponta o crescimento do acesso ao aprendizado.