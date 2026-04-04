Alegre: projeto amplia acesso à informação e reforça transparência na gestão pública

A Prefeitura de Alegre lançou um novo projeto de comunicação institucional com o objetivo de facilitar o acesso da população às principais informações do município. Intitulada “O COMUNICA”, a iniciativa reúne, em um único conteúdo semanal, os destaques das ações, serviços e entregas realizados ao longo dos últimos dias, ampliando a transparência e a organização das informações públicas.

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A proposta foi desenvolvida pela Subsecretaria de Comunicação Social como uma resposta ao alto volume de conteúdos produzidos pela gestão municipal, que nem sempre são acompanhados de forma sistematizada pela população.

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“O COMUNICA surgiu a partir de uma necessidade muito real da comunicação pública de Alegre. A Prefeitura tem um volume muito intenso de ações, entregas, serviços, avisos e agendas ao longo da semana. Isso é positivo, porque mostra uma gestão ativa, mas também cria um desafio: nem sempre a população consegue acompanhar tudo de forma organizada e muito acessível”, explica o subsecretário de Comunicação de Alegre, Victor Guerra.

De acordo com a Subsecretaria de Comunicação Social, o “O COMUNICA” não substitui os conteúdos publicados diariamente, mas atua como um complemento estratégico para organizar e sintetizar as informações.

“Ele não substitui as publicações diárias. Ele complementa esse trabalho, organiza melhor a informação e facilita a vida de quem quer acompanhar o que a prefeitura está fazendo. Um dos nossos pilares é a transparência e a inovação, então precisamos entregar, facilitar e beneficiar quem mais importa: o cidadão”, afirma Guerra.

Acesso à informação pública.

O subsecretário também ressaltou que o principal benefício da iniciativa é ampliar o acesso à informação pública.

“O grande benefício para a população é esse: mais acessibilidade à informação. Em vez de depender de acompanhar post por post, todos os dias, o cidadão passa a ter também um resumo confiável, concentrado e de fácil entendimento, com uma visão mais ampla do que aconteceu no município”, pontuou.

Além disso, o projeto contribui para fortalecer a relação entre a gestão municipal e a população. “Na prática, o O COMUNICA fortalece tudo que nós buscamos enquanto gestão, melhora a compreensão das ações e aproxima ainda mais a Prefeitura da população”, afirma.

Periodicidade

O “O COMUNICA” será publicado semanalmente, sempre às segundas-feiras à tarde, nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Alegre.

As versões completas das matérias também estarão disponíveis no site institucional do município, permitindo que os cidadãos acessem conteúdos detalhados sempre que desejarem.