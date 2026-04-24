Alegre define novas regras para realização de exames laboratoriais

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde (SESA), definiu um novo procedimento temporário para a realização de exames laboratoriais no município. A mudança passa a valer a partir da próxima segunda-feira, 27 de abril de 2026. Com isso, a gestão reorganiza o fluxo de atendimento e busca garantir mais eficiência no serviço prestado à população.

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A partir da nova orientação, os usuários que possuírem pedido de exame deverão se dirigir à sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Coronel Monteiro da Gama, número 36, no Centro. No local, será feita a retirada da autorização necessária para a execução dos exames. Dessa forma, o município centraliza a etapa inicial do processo e padroniza o atendimento.

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Após retirar a autorização, o usuário realizará o exame em um laboratório credenciado pelo consórcio CIM Polo Sul, o LabCenter. Assim, a administração organiza a sequência de atendimento e direciona os usuários para a unidade responsável pelos procedimentos.

Além disso, a Secretaria de Saúde orienta que, em caso de dúvidas, os usuários procurem atendimento diretamente na pasta. Dessa maneira, a gestão busca esclarecer as demandas e garantir que todos tenham acesso às informações necessárias.

Com a medida, a Prefeitura de Alegre reforça a organização do sistema de saúde e mantém o atendimento aos usuários. Ao mesmo tempo, a administração destaca a continuidade dos serviços e o compromisso com a população durante a vigência do novo procedimento.