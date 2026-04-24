Casa Rosa de Marataízes amplia serviços e inclui exames de ultrassom
Novo serviço garante mais agilidade nos diagnósticos e reforça o atendimento à saúde feminina no município
A Casa Rosa de Marataízes passou a oferecer atendimento de ultrassom exclusivo para as mulheres do município. Com isso, a rede de saúde amplia os serviços disponíveis e fortalece o atendimento voltado à saúde feminina. Além disso, a iniciativa contribui diretamente para a realização de exames com mais agilidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O novo serviço representa um avanço no atendimento, já que permite maior rapidez nos diagnósticos. Dessa forma, a estrutura de saúde passa a atender com mais eficiência as demandas da população. Ao mesmo tempo, a ampliação do serviço reforça o compromisso com o cuidado contínuo e com a oferta de exames essenciais.
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Além disso, a implantação do ultrassom na unidade integra um conjunto de ações voltadas à melhoria dos serviços de saúde. Por isso, o município segue fortalecendo o acesso a procedimentos importantes, especialmente aqueles relacionados ao acompanhamento da saúde feminina.
Dessa maneira, a Casa Rosa consolida seu papel no atendimento às mulheres, ao ampliar a oferta de exames e garantir melhores condições para o diagnóstico. Assim, o serviço passa a contribuir para um fluxo mais ágil e organizado dentro da rede municipal de saúde.
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