Alegre: mutirão faz emissão de carteira de identidade neste sábado

A Prefeitura de Alegre realiza neste sábado (25) um mutirão para emissão da carteira de identidade (RG), com atendimento concentrado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população ao documento, garantindo a emissão em um único dia.

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De acordo com a organização, serão disponibilizados 100 atendimentos, com distribuição de senhas no próprio dia. A orientação é que os interessados cheguem com antecedência, já que a procura deve ser alta.

A recepção do público começa às 8h, momento destinado à entrega de senhas e conferência de documentos. Os atendimentos terão início às 9h, com previsão de encerramento às 13h, podendo se estender até as 15h, dependendo da demanda.

Para participar, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento (com averbações, se houver), CPF, comprovante de residência atualizado e uma foto 3×4 recente.