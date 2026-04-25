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Alegre: mutirão faz emissão de carteira de identidade neste sábado

Os atendimentos terão início às 9h, com previsão de encerramento às 13h, podendo se estender até as 15h, dependendo da demanda.

Mutirão de identidade

A Prefeitura de Alegre realiza neste sábado (25) um mutirão para emissão da carteira de identidade (RG), com atendimento concentrado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação tem como objetivo facilitar o acesso da população ao documento, garantindo a emissão em um único dia.

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De acordo com a organização, serão disponibilizados 100 atendimentos, com distribuição de senhas no próprio dia. A orientação é que os interessados cheguem com antecedência, já que a procura deve ser alta.

A recepção do público começa às 8h, momento destinado à entrega de senhas e conferência de documentos. Os atendimentos terão início às 9h, com previsão de encerramento às 13h, podendo se estender até as 15h, dependendo da demanda.

Para participar, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento (com averbações, se houver), CPF, comprovante de residência atualizado e uma foto 3×4 recente.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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