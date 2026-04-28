Alegre: processo seletivo da prefeitura tem inscrições até 30 de abril

A Prefeitura de Alegre abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2026, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva em diferentes áreas da administração pública municipal. O prazo para se inscrever segue até o dia 30 de abril, com inscrições realizadas de forma presencial e gratuita.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o edital, a seleção contempla oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

Entre os cargos disponíveis estão funções como auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista, operador de máquinas, técnico de segurança do trabalho, além de profissionais de nível superior como engenheiros, farmacêuticos, arquitetos e médicos veterinários.

A remuneração varia de R$ 1.621,00 a R$ 3.155,43, com jornadas de trabalho que podem chegar a 40 horas semanais, dependendo do cargo. A seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional. Para algumas funções específicas, como motorista e operador de máquinas, também está prevista a realização de prova prática.

O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Como se trata de cadastro de reserva, a convocação dos candidatos aprovados dependerá da necessidade da administração municipal ao longo da vigência do edital.

A prefeitura reforça que os candidatos devem apresentar toda a documentação comprobatória no ato da inscrição e acompanhar as atualizações do certame por meio dos canais oficiais do município.

O edital completo, com detalhes sobre requisitos, atribuições e cronograma, está disponível no site oficial da Prefeitura de Alegre.