Alegre realiza mutirão para emissão de identidade

A Prefeitura de Alegre realizará, no dia 25 de abril, um mutirão para emissão do documento de identidade. A ação acontecerá no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Além disso, a iniciativa busca ampliar o acesso da população à documentação civil.

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A organização disponibilizará 100 atendimentos. Por isso, os interessados devem se programar com antecedência. Dessa forma, será possível garantir a participação no atendimento.

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O público poderá chegar ao local a partir das 8h. Nesse momento, será possível providenciar cópias dos documentos e retirar a senha, que será distribuída no próprio dia. Em seguida, os atendimentos terão início às 9h.

A previsão indica que o mutirão seguirá até as 13h. No entanto, a equipe poderá estender o horário até as 15h. Isso ocorre porque alguns atendimentos podem exigir mais tempo, especialmente em casos que envolvem pendências documentais ou necessidade de atualização de dados.

Para emitir o documento, o cidadão deve apresentar a documentação exigida. Assim, será necessário levar certidão de nascimento ou de casamento com averbações, quando houver. Além disso, é preciso apresentar CPF, comprovante de residência recente e uma foto 3×4 atualizada.

A ação facilita o acesso à documentação básica. Dessa maneira, o mutirão contribui para a regularização civil da população e amplia o acesso a serviços públicos.

Por fim, os interessados devem reunir todos os documentos, chegar com antecedência e acompanhar as orientações oficiais. Assim, será possível participar do mutirão e garantir a emissão do documento de identidade.