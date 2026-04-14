Você sabia? O Espírito Santo produz 25% do café do Brasil

Nesta terça-feira (14), é celebrado o Dia Mundial do Café e o Espírito Santo comemora a data com números que reforçam sua força no cenário nacional. Atualmente, o Estado responde por cerca de 25% da produção brasileira e lidera a produção de café conilon. Além disso, a cafeicultura se mantém como a principal atividade agrícola capixaba, movimentando a economia e gerando milhares de empregos em diferentes regiões.

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A história do café no Espírito Santo começou ainda na primeira metade do século XIX. Inicialmente, o cultivo se concentrou no Sul do Estado e, ao longo dos anos, se expandiu para outras regiões. Com isso, a cafeicultura passou a substituir gradualmente o modelo econômico baseado na cana-de-açúcar. Já por volta de 1850, o café ganhou destaque e impulsionou investimentos em infraestrutura, como estradas, ferrovias e a ampliação das atividades no Porto de Vitória.

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De acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), no caso do café arábica, o cultivo se consolidou especialmente com a chegada de imigrantes italianos e alemães. Essas comunidades contribuíram diretamente para o desenvolvimento da atividade, sobretudo nas regiões sul e serrana. Posteriormente, a produção avançou para áreas ao norte do Rio Doce, ampliando ainda mais a presença da cultura no território capixaba. Até 1962, o arábica dominava a economia agrícola do Estado, ocupando mais de 500 mil hectares.

Dia Mundial do Café celebra a bebida

Entretanto, a partir do século XX, o café conilon começou a ganhar espaço. As primeiras sementes foram plantadas no final da década de 1920, em Cachoeiro de Itapemirim. Apesar da resistência inicial de produtores de arábica, o conilon se mostrou mais adaptado a determinadas regiões e, gradualmente, passou a ocupar áreas antes não exploradas. Em 1971, os plantios comerciais ganharam força, especialmente em municípios como São Gabriel da Palha, consolidando uma nova fase para a cafeicultura capixaba.

Atualmente, o Espírito Santo produz entre 8,5 e 9,5 milhões de sacas de conilon por ano, o que representa cerca de 75% da produção nacional dessa variedade. Além disso, o Estado ocupa a posição de segundo maior produtor de café do Brasil. A atividade está presente em quase todos os municípios e envolve aproximadamente 82 mil propriedades rurais, sendo que mais de 68% delas cultivam café.

Outro dado relevante mostra que 87% da produção capixaba ocorre em pequenas propriedades, com média de 9,37 hectares. Dessa forma, a cafeicultura mantém um papel essencial na geração de renda no campo. Ao todo, cerca de 350 mil pessoas trabalham diretamente na atividade, o que reforça sua importância social e econômica.

Mercado interno e externo

No mercado, o café arábica produzido no Espírito Santo tem forte presença internacional, com cerca de 60% da produção destinada à exportação. Já o conilon atende principalmente ao mercado interno, com 90% da produção consumida no Brasil. Entre os principais destinos do café capixaba estão países como Estados Unidos, Alemanha, Eslovênia, além de nações da região do Mediterrâneo e a Argentina.

O Dia Mundial do Café não apenas celebra a bebida, mas também evidencia o papel estratégico do Espírito Santo no setor. Afinal, o Estado se consolidou como referência nacional e internacional, unindo tradição, produtividade e diversidade na produção cafeeira.

Com informações do Centro do Comércio do Café de Vitória (CCCV).