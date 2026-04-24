Alegre sedia encontro que discute planejamento ambiental na região do Caparaó

Acontece nesta quarta-feira (29) o encontro Marco Caparaó, iniciativa promovida pelo Consórcio Caparaó que marca o início do planejamento dos Programas Municipais de Educação Ambiental na região do Caparaó Capixaba.

O evento será realizado no Centro Pastoral do município de Alegre, a partir das 8h30, reunindo representantes de prefeituras, educadores, gestores públicos e lideranças locais com o objetivo de fortalecer a construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade.

A iniciativa conta com o apoio do Sebrae e do Governo do Estado do Espírito Santo, instituições que atuam como parceiras no desenvolvimento de políticas voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional.

Além de promover a integração entre os municípios, o evento também pretende estimular a participação ativa da sociedade civil, reconhecendo o papel das comunidades na construção de soluções ambientais. Inscrições podem ser feitas pelo Link do Formulário.

Programação completa

08h30 – Recepção e credenciamento

09h00 – Abertura oficial

10h00 – Palestra magna

“Crise Climática e a necessidade de uma nova racionalidade ambiental”

Marcelo Lemos, promotor de Justiça

10h40 – Mesa de contextualização: Território e Educação Ambiental

Painéis:

O território do Caparaó e sua identidade socioambiental – Marcos Sathler (Tuim) O que é Educação Ambiental e seu papel transformador – Ester Sabino (Seama) Problemáticas socioambientais, sustentabilidade e impactos no turismo – Anna Tristão

11h20 – Debate com o público

12h00 – Intervalo para almoço

13h30 – Grupos de Trabalho (GTs)

Apresentação da metodologia

Divisão dos grupos

Discussão dos temas estratégicos

15h30 – Intervalo

15h45 – Socialização dos resultados dos GTs

17h45 – Encaminhamentos finais