Alegre sedia encontro que discute planejamento ambiental na região do Caparaó
O evento será realizado no Centro Pastoral, a partir das 8h30, e reunirá representantes de prefeituras, educadores, gestores públicos e lideranças locais
Acontece nesta quarta-feira (29) o encontro Marco Caparaó, iniciativa promovida pelo Consórcio Caparaó que marca o início do planejamento dos Programas Municipais de Educação Ambiental na região do Caparaó Capixaba.
O evento será realizado no Centro Pastoral do município de Alegre, a partir das 8h30, reunindo representantes de prefeituras, educadores, gestores públicos e lideranças locais com o objetivo de fortalecer a construção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade.
A iniciativa conta com o apoio do Sebrae e do Governo do Estado do Espírito Santo, instituições que atuam como parceiras no desenvolvimento de políticas voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento regional.
Além de promover a integração entre os municípios, o evento também pretende estimular a participação ativa da sociedade civil, reconhecendo o papel das comunidades na construção de soluções ambientais. Inscrições podem ser feitas pelo Link do Formulário.
Programação completa
08h30 – Recepção e credenciamento
09h00 – Abertura oficial
10h00 – Palestra magna
“Crise Climática e a necessidade de uma nova racionalidade ambiental”
- Marcelo Lemos, promotor de Justiça
10h40 – Mesa de contextualização: Território e Educação Ambiental
Painéis:
- O território do Caparaó e sua identidade socioambiental – Marcos Sathler (Tuim)
- O que é Educação Ambiental e seu papel transformador – Ester Sabino (Seama)
- Problemáticas socioambientais, sustentabilidade e impactos no turismo – Anna Tristão
11h20 – Debate com o público
12h00 – Intervalo para almoço
13h30 – Grupos de Trabalho (GTs)
- Apresentação da metodologia
- Divisão dos grupos
- Discussão dos temas estratégicos
15h30 – Intervalo
15h45 – Socialização dos resultados dos GTs
17h45 – Encaminhamentos finais
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