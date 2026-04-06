Alfredo Chaves: tutores agora podem solicitar castração de animais sem sair de casa

A Prefeitura de Alfredo Chaves disponibilizou o cadastro on-line para solicitação de castração de cães e gatos. Com isso, o município amplia o acesso ao serviço e facilita o atendimento à população. Agora, os moradores podem iniciar o processo sem sair de casa, o que garante mais comodidade e rapidez.

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Antes, os interessados precisavam se deslocar até o Centro de Controle de Natalidade (CCN) para realizar o pedido.

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No entanto, com a mudança, o procedimento inicial passou a ser feito totalmente pela internet. Ainda assim, quem não tiver acesso digital poderá procurar o CCN, onde a equipe realiza o cadastro on-line.

Como solicitar o serviço

Para solicitar a castração, o cidadão deve acessar o site oficial da prefeitura (www.alfredochaves.es.gov.br). Em seguida, precisa clicar no menu “Mais Serviços” e preencher o formulário disponível. Dessa forma, o sistema reúne todas as informações necessárias para dar andamento ao atendimento.

Critérios e análise dos pedidos

A Secretaria de Meio Ambiente informou que a equipe responsável analisará as solicitações conforme critérios já definidos. Além disso, o atendimento seguirá prioridades específicas e dependerá da disponibilidade do serviço. Após essa etapa, a equipe agenda o procedimento e comunica o solicitante.

Mais agilidade e organização

O formulário apresenta preenchimento simples e rápido. Por isso, o novo modelo garante mais organização, transparência e eficiência em todo o processo. Ao mesmo tempo, a medida reduz deslocamentos e otimiza o atendimento ao público.

Compromisso com inovação e bem-estar animal

A Prefeitura de Alfredo Chaves reforça que a iniciativa integra ações voltadas à modernização dos serviços públicos. Além disso, a medida contribui para o bem-estar animal e para o controle populacional de cães e gatos de forma responsável e humanizada.