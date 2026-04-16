Alunos vivenciam prática empresarial em evento escolar no Sul do ES

A Escola “Professor Pedro Simão” realizou, no dia 14 de abril, um Momento Empresarial voltado à formação dos estudantes. A iniciativa reuniu alunos e representantes do setor de combustíveis. Além disso, o encontro aproximou o público jovem do ambiente corporativo.

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O evento contou com a participação do Grupo Pedra do Pombal, referência no segmento de postos de gasolina. Dessa forma, os estudantes tiveram contato direto com experiências do mercado. Ao mesmo tempo, a ação marcou a primeira vez que o grupo realizou esse tipo de atividade dentro de uma instituição de ensino.

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Durante o encontro, os profissionais apresentaram suas trajetórias. Além disso, compartilharam desafios e experiências do cotidiano empresarial. Participaram da atividade o diretor-presidente Marco Antonio Lacerda Carmo, a sócia Rosane Moreira Silva Carmo, a gerente de relacionamento Nayara Maria Pedrosa Praça, a chefe de Recursos Humanos Nathalia Leite Moreira, o gerente Thiago de Oliveira e o chefe de pista Euques Gonçalves.

Com isso, os estudantes ampliaram a compreensão sobre o funcionamento do setor. Ao mesmo tempo, relacionaram o conteúdo aprendido em sala com situações reais do mercado.

Integração entre teoria e prática

Os alunos dos cursos Técnico Integrado em Administração e Técnico em Vendas do Pronatec participaram ativamente da atividade. Nesse sentido, analisaram cenários reais com base nas experiências apresentadas. Assim, o encontro fortaleceu a ligação entre teoria e prática.

Diretora da instituição, Lucy Sader de Souza destacou a importância da iniciativa. Segundo ela, o momento permite que os estudantes conectem o aprendizado acadêmico à vivência profissional. Além disso, a experiência incentiva perspectivas positivas para o futuro no mercado de trabalho.

Formação e parceria com o mercado

A ação reforça o compromisso da escola com a formação completa dos alunos. Além disso, estimula o pensamento crítico e a preparação profissional. Dessa forma, eventos como esse ampliam o aprendizado e tornam o ensino mais dinâmico.

Por fim, a parceria entre a escola e o setor produtivo fortalece o processo educacional. Ao mesmo tempo, contribui para uma formação alinhada às demandas atuais da sociedade.