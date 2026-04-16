Alunos vivenciam prática empresarial em evento escolar no Sul do ES
Evento reuniu estudantes e representantes do setor de combustíveis para troca de experiências
A Escola “Professor Pedro Simão” realizou, no dia 14 de abril, um Momento Empresarial voltado à formação dos estudantes. A iniciativa reuniu alunos e representantes do setor de combustíveis. Além disso, o encontro aproximou o público jovem do ambiente corporativo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O evento contou com a participação do Grupo Pedra do Pombal, referência no segmento de postos de gasolina. Dessa forma, os estudantes tiveram contato direto com experiências do mercado. Ao mesmo tempo, a ação marcou a primeira vez que o grupo realizou esse tipo de atividade dentro de uma instituição de ensino.
Leia também: EDP investe em eficiência energética na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
Durante o encontro, os profissionais apresentaram suas trajetórias. Além disso, compartilharam desafios e experiências do cotidiano empresarial. Participaram da atividade o diretor-presidente Marco Antonio Lacerda Carmo, a sócia Rosane Moreira Silva Carmo, a gerente de relacionamento Nayara Maria Pedrosa Praça, a chefe de Recursos Humanos Nathalia Leite Moreira, o gerente Thiago de Oliveira e o chefe de pista Euques Gonçalves.
Com isso, os estudantes ampliaram a compreensão sobre o funcionamento do setor. Ao mesmo tempo, relacionaram o conteúdo aprendido em sala com situações reais do mercado.
Integração entre teoria e prática
Os alunos dos cursos Técnico Integrado em Administração e Técnico em Vendas do Pronatec participaram ativamente da atividade. Nesse sentido, analisaram cenários reais com base nas experiências apresentadas. Assim, o encontro fortaleceu a ligação entre teoria e prática.
Diretora da instituição, Lucy Sader de Souza destacou a importância da iniciativa. Segundo ela, o momento permite que os estudantes conectem o aprendizado acadêmico à vivência profissional. Além disso, a experiência incentiva perspectivas positivas para o futuro no mercado de trabalho.
Formação e parceria com o mercado
A ação reforça o compromisso da escola com a formação completa dos alunos. Além disso, estimula o pensamento crítico e a preparação profissional. Dessa forma, eventos como esse ampliam o aprendizado e tornam o ensino mais dinâmico.
Por fim, a parceria entre a escola e o setor produtivo fortalece o processo educacional. Ao mesmo tempo, contribui para uma formação alinhada às demandas atuais da sociedade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726