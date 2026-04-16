EDP investe em eficiência energética na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim

A EDP investiu mais de R$ 924 mil em um projeto de eficiência energética na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A iniciativa modernizou os sistemas de climatização da unidade e já foi concluída.

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Além disso, o projeto substituiu 84 equipamentos de ar-condicionado por modelos mais modernos. Os novos aparelhos utilizam tecnologia inverter, o que melhora o desempenho térmico e reduz o consumo de energia.

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Com isso, a unidade hospitalar deve economizar cerca de 631,39 MWh por ano. Esse volume de energia equivale ao consumo mensal de aproximadamente 4.209 residências com média de 150 kWh.

Ao mesmo tempo, a iniciativa reduz custos operacionais do hospital. Além disso, melhora o conforto térmico para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Dessa forma, o ambiente se torna mais adequado e eficiente.

Outro ponto importante envolve a sustentabilidade. A economia de energia permitirá reduzir cerca de 32,3 toneladas de CO₂ por ano. Assim, o projeto também contribui para diminuir os impactos ambientais.

O gestor da EDP, Adilson Herzog, destacou a importância da iniciativa. Segundo ele, ações como essa fortalecem instituições essenciais e promovem o uso consciente da energia. Além disso, ressaltou que a modernização traz benefícios diretos para a população.

Programa amplia investimentos no Estado

A EDP selecionou o projeto por meio da Chamada Pública nº 01/2024 do Programa de Eficiência Energética (PEE). A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regula o programa e incentiva o consumo sustentável.

Em 2024, a EDP também selecionou projetos que somam mais de R$ 2,86 milhões em investimentos no Espírito Santo. Atualmente, as iniciativas avançam em fase de execução.

Além disso, os projetos incluem a modernização da iluminação pública em municípios como Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Bom Jesus do Norte e Marechal Floriano. Nesses locais, equipes instalaram 1.654 luminárias com tecnologia LED, o que aumenta a eficiência energética.

Por fim, o programa prevê a instalação de 100 módulos fotovoltaicos e a troca de 24 luminárias por LED em prédios públicos de Vargem Alta. Dessa forma, a iniciativa amplia a eficiência energética e fortalece a sustentabilidade nos serviços públicos.