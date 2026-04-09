Política Regional

André Barros é escolhido por Ricardo Ferraço para comandar o Incaper

Especialista em gestão pública e com atuação no setor agropecuário, ele dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Alessandro Broedel, que deixa a função após sua gestão.

O administrador André Barros foi convidado para assumir o cargo de diretor-geral do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

Especialista em gestão pública e com atuação no setor agropecuário, ele dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Alessandro Broedel, que deixa a função após sua gestão.

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O anúncio também confirma a permanência do servidor concursado Antônio Elias como diretor-técnico da instituição, garantindo continuidade técnica e administrativa nas ações do órgão.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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