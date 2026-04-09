André Barros é escolhido por Ricardo Ferraço para comandar o Incaper
Especialista em gestão pública e com atuação no setor agropecuário, ele dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Alessandro Broedel, que deixa a função após sua gestão.
O administrador André Barros foi convidado para assumir o cargo de diretor-geral do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Especialista em gestão pública e com atuação no setor agropecuário, ele dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Alessandro Broedel, que deixa a função após sua gestão.
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O anúncio também confirma a permanência do servidor concursado Antônio Elias como diretor-técnico da instituição, garantindo continuidade técnica e administrativa nas ações do órgão.
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