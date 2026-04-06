AQUINOTICIAS.COM abre vagas para Jornalismo e Marketing; saiba como se candidatar
Oportunidades são para atuar presencialmente em Cachoeiro de Itapemirim. Confira os requisitos e envie seu currículo.
O AQUINOTICIAS.COM, portal de notícias líder em audiência no Sul do Espírito Santo, está expandindo sua equipe e anuncia a abertura de duas novas vagas de emprego para a sede em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades são voltadas para as áreas de Jornalismo e Marketing.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os interessados em fazer parte de um ambiente dinâmico e focado em informação de qualidade devem ficar atentos aos requisitos de cada área.
Confira as vagas de emprego no AQUINOTICIAS.COM:
Vaga: Jornalismo
O profissional selecionado atuará na produção de conteúdo diário para o portal e redes sociais.
Requisitos:
- Ensino Superior completo ou cursando em Jornalismo;
- Residir em Cachoeiro de Itapemirim;
- Ter afinidade e habilidade para trabalhar com produção de conteúdo em vídeo.
- Salário compatível com a função + benefícios
Vaga: Marketing
O profissional atuará no planejamento e execução de estratégias de comunicação e relacionamento com a audiência.
Requisitos e Diferenciais:
- Ensino Superior completo, cursando ou cursos extracurriculares na área de Marketing ou Comunicação Social;
- Bom entendimento e domínio sobre a dinâmica das principais redes sociais;
- Habilidade de comunicação direta com o público.
- Salário compatível com a função + benefícios
Como se candidatar
Os interessados que atendam aos requisitos devem enviar o currículo atualizado (e portfólio, se houver) para o e-mail: [email protected], colocando no assunto o nome da vaga desejada (Ex: “Vaga Jornalismo” ou “Vaga Marketing”).
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726