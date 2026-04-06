AQUINOTICIAS.COM abre vagas para Jornalismo e Marketing; saiba como se candidatar

O AQUINOTICIAS.COM, portal de notícias líder em audiência no Sul do Espírito Santo, está expandindo sua equipe e anuncia a abertura de duas novas vagas de emprego para a sede em Cachoeiro de Itapemirim. As oportunidades são voltadas para as áreas de Jornalismo e Marketing.

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Os interessados em fazer parte de um ambiente dinâmico e focado em informação de qualidade devem ficar atentos aos requisitos de cada área.

Confira as vagas de emprego no AQUINOTICIAS.COM:

Vaga: Jornalismo

O profissional selecionado atuará na produção de conteúdo diário para o portal e redes sociais.

Requisitos:

Ensino Superior completo ou cursando em Jornalismo;

Residir em Cachoeiro de Itapemirim;

Ter afinidade e habilidade para trabalhar com produção de conteúdo em vídeo.

Salário compatível com a função + benefícios

Vaga: Marketing

O profissional atuará no planejamento e execução de estratégias de comunicação e relacionamento com a audiência.

Requisitos e Diferenciais:

Ensino Superior completo, cursando ou cursos extracurriculares na área de Marketing ou Comunicação Social;

Bom entendimento e domínio sobre a dinâmica das principais redes sociais;

Habilidade de comunicação direta com o público.

Salário compatível com a função + benefícios

Como se candidatar

Os interessados que atendam aos requisitos devem enviar o currículo atualizado (e portfólio, se houver) para o e-mail: [email protected], colocando no assunto o nome da vaga desejada (Ex: “Vaga Jornalismo” ou “Vaga Marketing”).