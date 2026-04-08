Após janela partidária, Podemos garante maior bancada na Assembleia Legislativa
O Agir estreia na Assembleia com a filiação de Hudson Leal, que deixou o Republicanos.
O Podemos garantiu a maior bancada da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) após as mudanças provocadas pela janela partidária, consolidando-se como a principal força política no plenário. Ao todo, 11 deputados estaduais trocaram de legenda, redesenhando o cenário partidário da Casa e alterando o equilíbrio entre os blocos.
Com a nova configuração, o plenário passa a ter uma sigla com maior número de parlamentares, além da entrada de dois partidos que não tinham representação e a saída de três legendas que deixam de ocupar cadeiras. As mudanças já foram oficializadas junto à Assembleia.
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Podemos lidera com cinco deputados
O avanço do Podemos foi o principal destaque do período. A legenda, que anteriormente contava com Alexandre Xambinho e Allan Ferreira, ampliou sua bancada com a chegada de Marcos Madureira, Gandini e Zé Preto, alcançando cinco parlamentares e assumindo a liderança numérica da Casa.
Novos partidos passam a integrar o plenário
Duas siglas passam a figurar no Plenário Dirceu Cardoso após a janela partidária. O Agir estreia na Assembleia com a filiação de Hudson Leal, que deixou o Republicanos.
Já o MDB reforçou sua presença ao receber o líder do governo, Vandinho Leite, e o deputado Mazinho dos Anjos, ambos eleitos anteriormente pelo PSDB.
Siglas ficam sem representação
Com as movimentações, três partidos deixaram de ter representantes na Ales:
- O PSDB perdeu seus parlamentares para o MDB;
- A Rede ficou sem cadeira após a saída de Fábio Duarte, que se filiou ao PDT;
- O PRD também deixou de ter representação, após Coronel Weliton migrar para o Democracia Cristã (DC).
Outras mudanças no xadrez político
Além das alterações mais expressivas, outras trocas contribuíram para o novo desenho partidário:
- Sergio Meneguelli deixou o Republicanos e passou a integrar o PSD;
- Adilson Espindula saiu do PSD e se filiou ao PP;
- José Esmeraldo trocou o PDT pelo União Brasil, fortalecendo a legenda, que agora soma quatro deputados e se torna a segunda maior bancada da Assembleia.
Bancadas permanecem inalteradas
Alguns partidos mantiveram suas composições originais desde as eleições de 2022:
- PT: Iriny Lopes e João Coser;
- PSB: Dary Pagung, Janete de Sá e Tyago Hoffmann;
- Psol: Camila Valadão.
Composição atual das bancadas
Psol (1): Camila Valadão
Podemos (5): Alexandre Xambinho, Allan Ferreira, Marcos Madureira, Gandini e Zé Preto
União Brasil (4): Denninho Silva, Dr. Bruno Resende, Marcelo Santos e José Esmeraldo
Republicanos (3): Alcântaro Filho, Bispo Alves e Pablo Muribeca
PL (3): Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense e Lucas Polese
PSB (3): Dary Pagung, Janete de Sá e Tyago Hoffmann
PT (2): Iriny Lopes e João Coser
MDB (2): Mazinho dos Anjos e Vandinho Leite
PP (2): Adilson Espindula e Raquel Lessa
DC (2): Callegari e Coronel Weliton
Agir (1): Hudson Leal
PSD (1): Sergio Meneguelli
PDT (1): Fábio Duarte
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