Ataque a tiros em pizzaria no ES deixa um morto e feridos

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo dentro de uma pizzaria e lanchonete no bairro São Francisco, em Cariacica, no último sábado (11). O local estava cheio no momento do crime, o que provocou correria entre os clientes.

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De acordo com testemunhas, um carro branco parou em frente ao estabelecimento. Em seguida, dois homens desceram do veículo e efetuaram diversos disparos. Enquanto isso, vídeos divulgados nas redes sociais registraram o som dos tiros durante a ação.

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Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava sem vida. Além disso, o homem não portava documentos, o que dificultou a identificação imediata. Moradores informaram que ele havia se mudado recentemente para o bairro.

Durante o ataque, algumas pessoas se feriram ao tentar fugir. No entanto, os ferimentos foram considerados leves. Ao mesmo tempo, um homem que estava possivelmente com a vítima correu e entrou em uma residência próxima, pertencente a um policial penal. Ele foi contido no local e, após verificação, acabou liberado por não possuir pendências judiciais.

A perícia técnica foi acionada para analisar a cena do crime. Inicialmente, não foi possível determinar a quantidade exata de disparos que atingiram a vítima, devido ao número de perfurações.

O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.